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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Добрынин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Добрынин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добрынин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Добрынин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно