Агриппина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Смирнова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Смирнов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Смирнова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Смирнова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович
Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Смирнова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно