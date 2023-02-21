Агриппина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгриппина Герасимовна

Агриппина Герасимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Смирнова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Смирнов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Смирнова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Смирнова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Петрович

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Смирнова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Сергей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close