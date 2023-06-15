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Гиталенко Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.?

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?

Отец: Маклаков Виктор

Мать: Маклакова Вера Ильинична

Рождение ребёнка
14.01.1995

Сын: Гиталенко Максим Васильевич

Отец ребёнка: Гиталенко Василий Михайлович

Рождение ребёнка
31.01.?

Дочь: Гиталенко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гиталенко Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гиталенко Василий Михайлович