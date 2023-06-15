Гиталенко Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.?
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.?
Отец: Маклаков Виктор
Мать: Маклакова Вера Ильинична
Рождение ребёнка
14.01.1995
Сын: Гиталенко Максим Васильевич
Отец ребёнка: Гиталенко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
31.01.?
Дочь: Гиталенко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гиталенко Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно