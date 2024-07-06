Полежаева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семичков Федор
Мать: Семичкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Шура
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.01.1965
Дочь: Черных (Полежаева) Анисья
Отец ребёнка: не указан
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область