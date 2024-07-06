Полежаева Ирина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Полежаева Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семичков Федор

Мать: Семичкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Шура

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.01.1965

Дочь: Черных (Полежаева) Анисья

Отец ребёнка: не указан

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

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