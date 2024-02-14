Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1877

Отец: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов

Мать: Богданов Халима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданов Шагида Файзулина

Рождение ребёнка
13.04.1902

Сын: Богданов Салахетдин Мифтахетдинов

Мать ребёнка: Богданов Шагида Файзулина

Рождение ребёнка
12.05.1908

Сын: Богданов Шамсетдин Мифтахетдинов

Мать ребёнка: Богданов Шагида Файзулина

Рождение ребёнка
21.07.1915

Сын: Богданов Ахкаметдин Мифтахетдинов

Мать ребёнка: Богданов Шагида Файзулина

Смерть
Неизвестно

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