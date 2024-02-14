Богданов Мифтахитдин Фаттахетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1877
Отец: Богданов Фаттахетдин Фахретдинов
Мать: Богданов Халима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1902
Сын: Богданов Салахетдин Мифтахетдинов
Мать ребёнка: Богданов Шагида Файзулина
Рождение ребёнка
12.05.1908
Сын: Богданов Шамсетдин Мифтахетдинов
Мать ребёнка: Богданов Шагида Файзулина
Рождение ребёнка
21.07.1915
Сын: Богданов Ахкаметдин Мифтахетдинов
Мать ребёнка: Богданов Шагида Файзулина
Смерть
Неизвестно