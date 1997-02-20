Павловский Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловский Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1960

Дата смерти

20.02.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Роддом 5, Алма-Ата, Каз. ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
20.02.1997
Алматы, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Пятилетское кладбище, г.Алматы, Казахстан
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