Павловский Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1960
Дата смерти20.02.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Роддом 5, Алма-Ата, Каз. ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Среднее
Смерть
20.02.1997
Алматы, Казахстан
Похороны
Неизвестно
Пятилетское кладбище, г.Алматы, Казахстан