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Закружная Параскева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Закружный Михаил ?

Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Закружный Данило Иванович

Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Закружный Емельян Иванович

Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Закружный Яков Иванович

Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович

Владимировка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Закружная Евфросиния Ивановна

Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Закружная Анна Ивановна

Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Закружная Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закружный Иван Маркович

Смерть
Неизвестно
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