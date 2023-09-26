Закружная Параскева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Закружный Михаил ?
Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Закружный Данило Иванович
Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович
Рождение ребёнка
1769
Сын: Закружный Емельян Иванович
Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Закружная Евфросиния Ивановна
Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Закружная Анна Ивановна
Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Закружная Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Закружный Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно