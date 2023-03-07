Бреженюк-Жукалин (Солодовников) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бреженюк-Жукалин (Солодовников) Ксения Васильевна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Солодовников Василий

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
27.01.1913

Муж: Жукалин Николай Елисеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
18.11.1913

Сын: Жукалин Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Жукалин Николай Елисеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бреженюк Иван

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бреженюк Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бреженюк Иван

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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