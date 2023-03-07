Бреженюк-Жукалин (Солодовников) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Солодовников Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1913
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
18.11.1913
Сын: Жукалин Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Жукалин Николай Елисеевич
МК п.Январцевский, 1913
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бреженюк Иван
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бреженюк Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бреженюк Иван
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно