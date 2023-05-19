Бардашов Михаил Назарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1898
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1914
Сын: Бардашов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Бардашова Екатерина Матвеевна
Ильинская церковь Рождение 03.11.1914 Апухлицы Михаил Михайлович Бардашов Михаил Назарович Бардашов отец Екатерина Матвеевна Бардашова мать Апухлицы Александр Ефимович Козалетов крестьянин Апухлицы ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1914