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Бардашов Михаил Назарович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1898

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1898 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1914

Сын: Бардашов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Бардашова Екатерина Матвеевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь Рождение 03.11.1914 Апухлицы Михаил Михайлович Бардашов Михаил Назарович Бардашов отец Екатерина Матвеевна Бардашова мать Апухлицы Александр Ефимович Козалетов крестьянин Апухлицы ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардашова Екатерина Матвеевна

Смерть
После 1914