Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поздняков Алексей

Мать: Позднякова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Василий Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев (Мишичев) Иван Васильевич

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.1930

Дочь: Пронина (Васильева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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