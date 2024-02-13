Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поздняков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Василий Иванович
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев (Мишичев) Иван Васильевич
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1930
Дочь: Пронина (Васильева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно