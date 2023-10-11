Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1983
Сын: Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: не указан