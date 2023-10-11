Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1983

Сын: Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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