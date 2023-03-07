(Останина) Афимья Мокеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Останина) Афимья Мокеева

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Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Около 1700 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Останин Мокей Федоров

Мать: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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