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Платонова Марина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1986

Отец: Платонов Владимир

Мать: Платонова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.2004

Сын: Федотов Владислав Романович

Отец ребёнка: Федотов Роман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перников Матвей Александрович

Отец ребёнка: Перников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Роман