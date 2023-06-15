Платонова Марина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1986
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1986
Отец: Платонов Владимир
Мать: Платонова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.2004
Сын: Федотов Владислав Романович
Отец ребёнка: Федотов Роман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перников Матвей Александрович
Отец ребёнка: Перников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов Роман