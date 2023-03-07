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Якубов Евграф Васильевич

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Место рождения

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

14.02.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Якубов Василий Андреевич

Мать: не указана

Первомайский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.02.1837 ст.

Жена: Якубова Флена Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1837

Сын: Якубов Николай Евграфович

Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Якубов Аполлинарий Евграфович

Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Якубов Клавдий Евграфович

Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Якубова Агния Евграфовна

Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Якубова Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Якубов Александр Евграфович

Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна

Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.02.1851 ст.
Ивановская, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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