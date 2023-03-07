Якубов Евграф Васильевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти14.02.1851 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Якубов Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1837 ст.
Жена: Якубова Флена Стефановна
Рождение ребёнка
25.11.1837
Сын: Якубов Николай Евграфович
Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Якубов Аполлинарий Евграфович
Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Якубов Клавдий Евграфович
Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Якубова Агния Евграфовна
Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Якубова Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Якубов Александр Евграфович
Мать ребёнка: Якубова Флена Стефановна
Смерть
14.02.1851 ст.