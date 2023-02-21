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Даль Владимир Иванович

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Место рождения

Луганск, Украина

Дата рождения

22.11.1801

Дата смерти

04.10.1872

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Луганск, Украина
Место жительства
С 1801 по 1814
Луганск, Украина
Место жительства
С 1814 по 1819
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1819 по 1825
Николаев, Украина
Место жительства
С 1825 по 1826
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1826 по 1828
Тарту, Эстония
Место жительства
С 1829 по 1859
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1859 по 1872
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.10.1872
Москва, город федерального значения Москва
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