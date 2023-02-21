Даль Владимир Иванович
Место рожденияЛуганск, Украина
Дата рождения22.11.1801
Дата смерти04.10.1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Луганск, Украина
Место жительства
С 1801 по 1814
Луганск, Украина
Место жительства
С 1814 по 1819
Место жительства
С 1819 по 1825
Николаев, Украина
Место жительства
С 1825 по 1826
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Место жительства
С 1826 по 1828
Тарту, Эстония
Место жительства
С 1829 по 1859
Место жительства
С 1859 по 1872
Смерть
04.10.1872