Кузнецова (Макеева) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти24.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макеев Петр Николаевич
Мать: Макеева Мария Никитовна
Рождение ребёнка
08.05.1949
Сын: Кузнецов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1951
Дочь: Пургина Нина Федоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.07.1984
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область