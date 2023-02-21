Кузнецова (Макеева) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Макеева) Зоя Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

24.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макеев Петр Николаевич

Мать: Макеева Мария Никитовна

Рождение ребёнка
08.05.1949

Сын: Кузнецов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
19.05.1951

Дочь: Пургина Нина Федоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Федор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Федор Павлович

Смерть
24.07.1984
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
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