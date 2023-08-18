Салтыкова (Загвоскина) Анисия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтыкова (Загвоскина) Анисия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1776 ст.

Муж: Салтыков Кондратий Фадеев

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Харитина Кондратьева

Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев

Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Санниковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1776
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