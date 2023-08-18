Салтыкова (Загвоскина) Анисия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1776 ст.
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Харитина Кондратьева
Отец ребёнка: Салтыков Кондратий Фадеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1776