Самсончик (Шкрадюк) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1936
Дата смерти07.01.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936
Отец: Шкрадюк Петр Яковлевич
Мать: Шкрадюк Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
12.01.1956
Дочь: Самсончик Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Самсончик Григорий Демьянович
Рождение ребёнка
10.07.1958
Сын: Самсончик Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Самсончик Григорий Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2002