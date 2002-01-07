Самсончик (Шкрадюк) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсончик (Шкрадюк) Лидия Петровна

Самсончик (Шкрадюк) Лидия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1936

Дата смерти

07.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1936

Отец: Шкрадюк Петр Яковлевич

Мать: Шкрадюк Варвара Ефимовна

Рождение ребёнка
12.01.1956

Дочь: Самсончик Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Самсончик Григорий Демьянович

Рождение ребёнка
10.07.1958

Сын: Самсончик Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Самсончик Григорий Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсончик Григорий Демьянович

Смерть
07.01.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close