Нужнов Гавриил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.03.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.03.1893 ст.
Восприемники: Андрей Петрович Нужнов и мещанская дочь девица города Орска Варвара Алексеевна Прыткова 13 июля 1949 года выдоно свидетельство о рождении.
Военная награда
Неизвестно
Могутовская станица Именной справочник казаков Оренбургского Казачьего Войска. Нужнов Гавриил - 3 ОКС, серебрянная нагрудная медаль "За усердие" на Станиславской ленте.
Бракосочетание
22.10.1912
Сын казака Алексея Петровича Нужнова. Гаврииил 19 лет 7 месяцев бракосочетался с девицей Евдокией 18 лет 7 месяцев, дочерью казака Амурского поселка Дмитрия Федоровиче Белашкин. Поручители от жениха И... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1914
Дочь: Нужнова Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Отец казак Амурского отряда первой очереди Гавриил Алексеевич Нужнов. Восприемники Константин Порфирьевич Нужнов казак Амурского отряда, Верхнеуральская мещанка Параскева Алексеевна Ватина (Нужнова) с... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1918
Дочь: Нужнова Елизавета Гаврииловна
Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Восприемники: казак Амурского отряда Иван Алексеевич Нужнов, казачья жена Агрипина Васильевна Белашкина
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Нужнова Любовь Гаврииловна
Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Нужнов Алексей Гавриилович
Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Раскулачивание
?.05.1930
До революции большая семья имела большое хозяйство: лошадей 5, волов 10, посев 80 га. В 1928/1929 годы хозяйство намного сократилось: лошадей 3, волов 2, посевы 15 га. С 1924 по 1930 год семья держала... Показать все
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Нужнова Нина Гаврииловна
Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Нужнов Василий Гавриилович
Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна
Умер в ссылке при рождении вместе с матерью. Данные о смерти из уголовного дела 33238 ГО НКВД Надеждинского района, апрель 1937 года.
Арест
?.04.1938
В апреле 1938 года Гавриил Алексеевич вместе с двоюродными братьями Дмитрием Александровичем и Георгием Александровичем были арестованы, по вменяемой им статье 58-6 УК РСФСР (Дело № 33238, ГО НКВД Над... Показать все
Смерть
Неизвестно