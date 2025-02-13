Нужнов Гавриил Алексеевич 25.03.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Нужнов Гавриил Алексеевич

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.03.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1893 ст.

Отец: Нужнов Алексей Петрович

Мать: Нужнова (Прыткова) Василиса Алексеевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: Андрей Петрович Нужнов и мещанская дочь девица города Орска Варвара Алексеевна Прыткова 13 июля 1949 года выдоно свидетельство о рождении.
Военная награда
Неизвестно
Могутовская станица Именной справочник казаков Оренбургского Казачьего Войска. Нужнов Гавриил - 3 ОКС, серебрянная нагрудная медаль "За усердие" на Станиславской ленте.
Бракосочетание
22.10.1912

Жена: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Сын казака Алексея Петровича Нужнова. Гаврииил 19 лет 7 месяцев бракосочетался с девицей Евдокией 18 лет 7 месяцев, дочерью казака Амурского поселка Дмитрия Федоровиче Белашкин. Поручители от жениха И... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Нужнова Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Отец казак Амурского отряда первой очереди Гавриил Алексеевич Нужнов. Восприемники Константин Порфирьевич Нужнов казак Амурского отряда, Верхнеуральская мещанка Параскева Алексеевна Ватина (Нужнова) с... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1918

Дочь: Нужнова Елизавета Гаврииловна

Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Восприемники: казак Амурского отряда Иван Алексеевич Нужнов, казачья жена Агрипина Васильевна Белашкина
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Нужнова Любовь Гаврииловна

Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Нужнов Алексей Гавриилович

Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Нужнов Павел Гавриилович

Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Раскулачивание
?.05.1930
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
До революции большая семья имела большое хозяйство: лошадей 5, волов 10, посев 80 га. В 1928/1929 годы хозяйство намного сократилось: лошадей 3, волов 2, посевы 15 га. С 1924 по 1930 год семья держала... Показать все
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Нужнова Нина Гаврииловна

Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Покровск-Уральский, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Нужнов Василий Гавриилович

Мать ребёнка: Нужнова (Белашкина) Евдокия Дмитриевна

Покровск-Уральский, Североуральский, Свердловская область
Умер в ссылке при рождении вместе с матерью. Данные о смерти из уголовного дела 33238 ГО НКВД Надеждинского района, апрель 1937 года.
Арест
?.04.1938
В апреле 1938 года Гавриил Алексеевич вместе с двоюродными братьями Дмитрием Александровичем и Георгием Александровичем были арестованы, по вменяемой им статье 58-6 УК РСФСР (Дело № 33238, ГО НКВД Над... Показать все
Смерть
Неизвестно

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