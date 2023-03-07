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Трегубов Дмитрий (Димитрий) Силин

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Место рождения

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Трегубов Сила Гаврилович

Мать: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.02.1843 ст.

Жена: Трегубова Ксения Космина

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1844 ст.

Дочь: Трегубова Агрипина Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1845 ст.

Дочь: Ермолина Надежда Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1847 ст.

Дочь: Трегубова Парасковья Димитриева

Мать ребёнка: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1851 ст.

Сын: Трегубов Корнил Димитриев

Мать ребёнка: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1859 ст.

Сын: Трегубов Митрофан Димитриев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1893
Умер раньше жены Ксении.
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