Трегубов Дмитрий (Димитрий) Силин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Трегубов Сила Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1843 ст.
Жена: Трегубова Ксения Космина
Рождение ребёнка
18.06.1844 ст.
Дочь: Трегубова Агрипина Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1845 ст.
Дочь: Ермолина Надежда Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1847 ст.
Дочь: Трегубова Парасковья Димитриева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1851 ст.
Сын: Трегубов Корнил Димитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1859 ст.
Сын: Трегубов Митрофан Димитриев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1893
Умер раньше жены Ксении.