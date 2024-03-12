Анастасия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемий
Рождение ребёнка
25.10.1914
Дочь: Рахчеева Аракчеева Терентьева Матрена Степановна Стефановна
Отец ребёнка: Аракчеев Рахчеев Степан Стефан Яковлевич
Мамонино, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно