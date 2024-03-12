Анастасия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1914

Дочь: Рахчеева Аракчеева Терентьева Матрена Степановна Стефановна

Отец ребёнка: Аракчеев Рахчеев Степан Стефан Яковлевич

Мамонино, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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