Янданов Ринчин Баирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнданов Ринчин Баирович

Янданов Ринчин Баирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1972 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1999

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Туяна

Рождение ребёнка
27.07.2022

Дочь: Янданова Алтана Ринчиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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