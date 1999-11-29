Янданов Ринчин Баирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1999
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1999
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Туяна
Рождение ребёнка
27.07.2022
Дочь: Янданова Алтана Ринчиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности