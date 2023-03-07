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Поляков Иван Яковлевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Поляков Яков-старший Васильевич

Мать: Полякова Агафья Ивановна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Поляков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Лаптева Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Полякова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Полякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Поляков Петр Иванович

Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Дарья Дементьевна

Смерть
1794
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