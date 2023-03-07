Поляков Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Лаптева Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Полякова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Полякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Полякова Дарья Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794