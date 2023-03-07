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Полунина (Полунина) Мария Ивановна

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

15.02.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885 ст.

Отец: Полунин Иван Кузьмич

Мать: Полунина Акилина Ивановна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
05.10.1903 ст.

Муж: Полунин Иван Евфимиевич

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1904 ст.

Сын: Полунин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Полунин Иван Евфимиевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.11.1905 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Полунин Иван Евфимиевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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