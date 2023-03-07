Полунина (Полунина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.02.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1885 ст.
Отец: Полунин Иван Кузьмич
Бракосочетание
05.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
07.11.1904 ст.
Отец ребёнка: Полунин Иван Евфимиевич
Рождение ребёнка
15.11.1905 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Полунин Иван Евфимиевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно