Плотицына Марья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Хребтова (Плотицына) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Плотицына) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Плотицын Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Плотицын Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно