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Плотицына Марья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотицын Алексей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Хребтова (Плотицына) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Плотицына) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Плотицын Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Плотицын Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Плотицын Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Плотицын Алексей Михайлович

Щебневская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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