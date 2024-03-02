(Чеботарева (Юрова)) Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеботарева (Юрова)) Ирина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1894

Дата смерти

18.02.1982

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1894

Отец: Чеботарева (Юрова) ?

Мать: ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1914

Дочь: (Чеботарева (Чеботарева)) Дарья Петровна

Отец ребёнка: Чеботарев Петр Герасимович

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Чеботарев Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Чеботарев Петр Герасимович

Рождение ребёнка
20.04.1921

Дочь: (Чеботарева (Чеботарева)) Александра Петровна

Отец ребёнка: Чеботарев Петр Герасимович

Смерть
18.02.1982
см. Дарья Петровна Чеботарева

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