(Чеботарева (Юрова)) Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1894
Дата смерти18.02.1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1894
Отец: Чеботарева (Юрова) ?
Мать: ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1914
Дочь: (Чеботарева (Чеботарева)) Дарья Петровна
Отец ребёнка: Чеботарев Петр Герасимович
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Чеботарев Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Чеботарев Петр Герасимович
Рождение ребёнка
20.04.1921
Дочь: (Чеботарева (Чеботарева)) Александра Петровна
Отец ребёнка: Чеботарев Петр Герасимович
Смерть
18.02.1982
см. Дарья Петровна Чеботарева