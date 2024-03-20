Алгазина Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Алгазина Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Алгазин Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
24.03.1855
Отец ребёнка: Алгазин Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Алгазин Максим Савельевич
Отец ребёнка: Алгазин Савелий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно