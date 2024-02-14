Мелентьева Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Михеева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович
Рождение ребёнка
2007
Сын: Михеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович