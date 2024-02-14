Мелентьева Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелентьева Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Александр Александрович

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Михеева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович

Рождение ребёнка
2007

Сын: Михеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Михеев Александр Александрович

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