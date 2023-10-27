Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Быхун Ефим Данилович
Отец ребёнка: Быхун Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Быхун Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Быхун Даниил Иванович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Быхун Даниил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно