Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Быхун Ефим Данилович

Отец ребёнка: Быхун Даниил Иванович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Быхун Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Быхун Даниил Иванович

Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Быхун Андрей Данилович

Отец ребёнка: Быхун Даниил Иванович

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быхун Даниил Иванович

Смерть
Неизвестно
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