Тратканова (Пислегина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тратканова (Пислегина) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.06.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1860 ст.

Отец: Пислегин Иван Ефимович

Мать: Пислегина Анна Ивановна

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.

Сын: Тратканов Степан Иванович

Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1887 ст.

Сын: Тратканов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.03.1891 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.03.1893 ст.

Сын: Тратканов Иван Иванович

Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1895 ст.

Сын: Тратканов Мирон Иванович

Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.

Сын: Тратканов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович

Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тратканов Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Пекшур, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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