Тратканова (Пислегина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1860 ст.
Отец: Пислегин Иван Ефимович
Мать: Пислегина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1885 ст.
Сын: Тратканов Степан Иванович
Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
25.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
27.03.1891 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
20.03.1893 ст.
Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
07.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
06.04.1899 ст.
Сын: Тратканов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Тратканов Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно