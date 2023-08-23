Козырев Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1961
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана