Козырев Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1961

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Дети

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Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Козырева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
15.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

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