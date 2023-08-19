Венгеров Константин
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти16.12.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Венгеров Парфён
Мать: ?
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Венгерова Анна Даниловна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Венгерова Анна Даниловна
Военная служба
15.10.1939
Запись в похозяйственной книге о поступлении в РККА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Венгерова Анна Даниловна
Смерть
16.12.1943
Гомельсая область, Жлобинский район, дер. Ящица
Причина смерти: На войне