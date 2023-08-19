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Венгеров Константин

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Место рождения

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния

Дата рождения

1914

Дата смерти

16.12.1943

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Венгеров Парфён

Мать: ?

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Венгерова Анна Даниловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Венгерова Анна Даниловна

Сартакова, Кузнецкий округ, Томская губерния
Военная служба
15.10.1939
Запись в похозяйственной книге о поступлении в РККА
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венгерова Анна Даниловна

Смерть
16.12.1943
Гомельсая область, Жлобинский район, дер. Ящица
Причина смерти: На войне
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