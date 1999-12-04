Игонина (Алаева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1914
Дата смерти04.12.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1914
Отец: Алаев Иван Васильевич
Мать: Алаева Евдокия Петровна
Бракосочетание
07.01.1938
Рождение ребёнка
03.10.1938
Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович
Рождение ребёнка
25.05.1948
Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович
Рождение ребёнка
13.04.1951
Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович
Рузаевка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.04.1953
Дочь: Минаева Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович
Смерть
04.12.1999
Москва, город федерального значения Москва