Игонина (Алаева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонина (Алаева) Анна Ивановна

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Место рождения

Первушкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.02.1914

Дата смерти

04.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1914

Отец: Алаев Иван Васильевич

Мать: Алаева Евдокия Петровна

Первушкино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
07.01.1938

Муж: Игонин Матвей Федорович

Рождение ребёнка
03.10.1938

Сын: Игонин Евгений Матвеевич

Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Игонин Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1948

Сын: Игонин Валерий Матвеевич

Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович

Рождение ребёнка
13.04.1951

Сын: Игонин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович

Рузаевка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.04.1953

Дочь: Минаева Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Игонин Матвей Федорович

Смерть
04.12.1999
Москва, город федерального значения Москва
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