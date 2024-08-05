Крюкова Мелания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Мелания Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Сергей (?) Тимофеевич

Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Крюков Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Крюкова) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Крюков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Крюкова) Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович

Смерть
Неизвестно

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