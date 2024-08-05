Крюкова Мелания Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Сергей (?) Тимофеевич
Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Крюков Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Крюкова) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Крюков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Крюкова) Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Крюков Тимофей Трофимович
Смерть
Неизвестно