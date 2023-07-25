Виноградов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1952
Дочь: Крылова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Виноградова Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Нина Александровна
Мать ребёнка: Виноградова Алевтина
Смерть
Неизвестно