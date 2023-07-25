Виноградов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Александр

Виноградов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1952

Дочь: Крылова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Виноградова Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Нина Александровна

Мать ребёнка: Виноградова Алевтина

Смерть
Неизвестно
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