Камартдинов Рашит Мингалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камартдинов Рашит Мингалиевич

Место рождения

д. Черки-Гришино, Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии

Дата рождения

13.01.1919

Дата смерти

26.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1919

Отец: Камаретдинов Минневали (Гиламетдин)

Мать: (Сунгатова) Хадича

Военная награда
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.09.1994

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