Камартдинов Рашит Мингалиевич
Место рожденияд. Черки-Гришино, Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии
Дата рождения13.01.1919
Дата смерти26.09.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1919
Военная награда
Неизвестно
Камартдинов Рашит Мингалеевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ч. Гришино Наименование награды: Орден Отечественной войны II степени Номер документа: 195 Дата документа: 23.12.1985 Автор документа: Министр обороны СССР
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.09.1994