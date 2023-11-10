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Синюков Николай Васильевич

Место рождения

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синюков Василий

Мать: Синюкова Анна Михайловна

Березово, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синюкова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синюкова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синюков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синюкова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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