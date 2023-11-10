Синюков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синюков Василий
Мать: Синюкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
04.11.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синюкова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синюкова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синюков Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синюкова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно