Бодрова Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Феодосия Семёновна
Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1860
Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно