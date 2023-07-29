Бодрова Ксения Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрова Ксения Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бодров Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Бодров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бодров Николай Семёнович

Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Феодосия Семёновна

Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
?.05.1860

Сын: Бодров Семён Семёнович

Отец ребёнка: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бодров Семён Иванович

Берёзовик, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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