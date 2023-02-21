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Захаров Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
07.03.1884

Сын: Захаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Арина Трофимовна

Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Захаров Максим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Захаров Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Захарова Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1936
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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