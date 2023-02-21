Захаров Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1884
Мать ребёнка: Арина Трофимовна
Михеи, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Захарова Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1936
Горскино, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область