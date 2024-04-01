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Бровко Агафья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бровко Терентий Матвеевич

Рождение ребёнка
26.08.1921

Сын: Бровко Самуил Терентьевич

Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Бровко Антонина Терентьевна

Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бровко Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1926

Сын: Бровко Семён Терентьевич

Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Бровко Татьяна Терентьевна

Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
?.09.1931

Дочь: Бровко Евгения Терентьевна

Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1940

Дочь: Бровко Валентина Терентьевна

Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич

Тимоново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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