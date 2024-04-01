Бровко Агафья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1921
Сын: Бровко Самуил Терентьевич
Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Бровко Антонина Терентьевна
Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
05.08.1926
Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Бровко Татьяна Терентьевна
Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
?.09.1931
Дочь: Бровко Евгения Терентьевна
Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич
Рождение ребёнка
22.10.1940
Дочь: Бровко Валентина Терентьевна
Отец ребёнка: Бровко Терентий Матвеевич