Кривопускова (Стерликова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1972
Отец: Дроздов Николай
Бракосочетание
15.09.1994
Рождение ребёнка
25.12.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривопусков Владислав Викторович
Рождение ребёнка
20.05.1999
Сын: Кривопусков Виктор Владиславович
Отец ребёнка: Кривопусков Владислав Викторович