Кривопускова (Стерликова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривопускова (Стерликова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1972

Отец: Дроздов Николай

Мать: Стерликова Любовь Васильевна

Бракосочетание
15.09.1994

Муж: Кривопусков Владислав Викторович

Рождение ребёнка
25.12.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривопусков Владислав Викторович

Рождение ребёнка
20.05.1999

Сын: Кривопусков Виктор Владиславович

Отец ребёнка: Кривопусков Владислав Викторович

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