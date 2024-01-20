Сеньчук Александр Альбертович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеньчук Александр Альбертович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сеньчук Альберт Петрович

Мать: Папёнышева Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизарова Ника Александровна

Мать ребёнка: Елизарова (Елизарова) Кристина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Теон Александрович

Мать ребёнка: Елизарова (Елизарова) Кристина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Нил Александрович

Мать ребёнка: Елизарова (Елизарова) Кристина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизарова (Елизарова) Кристина Сергеевна

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