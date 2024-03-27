Давыдов Ахметша Аминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Ахметша Аминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1936

Жена: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
28.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
?.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Давыдова (Сайфуллина) Назифа Айсаевна

Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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