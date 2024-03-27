Давыдов Ахметша Аминович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
28.10.1937
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
?.02.1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
1958
Смерть
1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость