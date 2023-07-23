Журавлев Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлев Иван Никифорович

Журавлев Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: Журавлев Никифор Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Журавлев Николай Иванович

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
14.03.1960

Сын: Журавлев Александр Иванович

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
20.04.1962

Сын: Журавлев Леонид Иванович

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна

Рождение ребёнка
18.03.1971

Сын: Журавлев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Лидия Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close