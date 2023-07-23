Журавлев Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932
Отец: Журавлев Никифор Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Журавлев Николай Иванович
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
14.03.1960
Сын: Журавлев Александр Иванович
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
20.04.1962
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна
Рождение ребёнка
18.03.1971
Сын: Журавлев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Журавлева Лидия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно