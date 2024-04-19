Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1877
Дочь: Сапожникова Матрена Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев
Косм. Мещанин Фёдор Михайлович и парасвева Ивановна сапожникова
Рождение ребёнка
19.05.1880
Дочь: Сапожникова Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
07.09.1881
Сын: Сапожников Никита Петрович
Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
03.10.1883
Дочь: Сапожникова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев
Рождение ребёнка
16.11.1885 ст.
Сын: Сапожников Григорий Петрович
Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев
Смерть
Неизвестно