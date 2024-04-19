Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Петр Дмитриев

Рождение ребёнка
04.11.1877

Дочь: Сапожникова Матрена Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев

Косм. Мещанин Фёдор Михайлович и парасвева Ивановна сапожникова
Рождение ребёнка
19.05.1880

Дочь: Сапожникова Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев

Рождение ребёнка
07.09.1881

Сын: Сапожников Никита Петрович

Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев

Рождение ребёнка
03.10.1883

Дочь: Сапожникова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев

Рождение ребёнка
16.11.1885 ст.

Сын: Сапожников Григорий Петрович

Отец ребёнка: Сапожников Петр Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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