Ладыгин Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
В родословном древе Немоляевых отцом Льва Ладыгина (Николаева ?) указан барон Неелов, но, вероятнее всего, он был не отцом, а предком.
Бракосочетание
1906
Жена: Ладыгина Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Немоляева Валентина Львовна
Мать ребёнка: Ладыгина Вера Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно