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Ладыгин Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

В родословном древе Немоляевых отцом Льва Ладыгина (Николаева ?) указан барон Неелов, но, вероятнее всего, он был не отцом, а предком.
Бракосочетание
1906

Жена: Ладыгина Вера Алексеевна

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Немоляева Валентина Львовна

Мать ребёнка: Ладыгина Вера Алексеевна

Кусково, Можайский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Кусково, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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