Битюкова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1988
Отец: не указан
Рождение ребёнка
19.10.2009
Дочь: Конякина Апполинария Максимовна
Отец ребёнка: Конякин Максим Борисович
Рождение ребёнка
04.09.2019
Дочь: Конякина Ульяна Максимовна
Отец ребёнка: Конякин Максим Борисович
Рождение ребёнка
08.11.2021
Дочь: Конякина Аксинья Максимовна
Отец ребёнка: Конякин Максим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно