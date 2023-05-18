Москвин Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Иван Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1914

Дочь: Таянчина Аполинария

Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна

Кировская обл. Оршанский р-н д. Косарин
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кускаева Клавдия

Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антоненко Нина

Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвина Ольга Евсеевна

Смерть
Неизвестно
Басманово Бирилюсского
Похороны
Неизвестно
57 26 22.32" 90 12 35, 19"