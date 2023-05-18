Москвин Иван Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1914
Дочь: Таянчина Аполинария
Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна
Кировская обл. Оршанский р-н д. Косарин
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кускаева Клавдия
Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антоненко Нина
Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Москвина Ольга Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москвина Ольга Евсеевна
Смерть
Неизвестно
Басманово Бирилюсского
Похороны
Неизвестно
57 26 22.32" 90 12 35, 19"