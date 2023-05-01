Масленников Николай Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленников Николай Логинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1962

Дочь: Савельева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Масленникова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Масленникова Варвара Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Страхатова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Масленникова Варвара Павловна

Смерть
Неизвестно