Садыханова Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садыханова Хадича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

Около 1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садыханов Ахметгали Садыханович

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садыханов Ахметгали Садыханович

Рождение ребёнка
01.04.1930

Сын: Ахметов Миргалим Садыханович

Отец ребёнка: Садыханов Ахметгали Садыханович

Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1938

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