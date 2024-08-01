Садыханова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903
Дата смертиОколо 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садыханов Ахметгали Садыханович
Рождение ребёнка
01.04.1930
Сын: Ахметов Миргалим Садыханович
Отец ребёнка: Садыханов Ахметгали Садыханович
Новое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1938